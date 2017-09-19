Маликов упрекнул Киркорова в отсутствии культуры и безграмотности‍

Известный певец Дмитрий Маликов, который пользуется популярностью у более старшего поколения, с помощью намека упрекнул короля эстрады Филиппа Киркорова после выхода его клипа под новую песню "Цвет настроения синий" в отсутствии культуры и безграмотности‍.

Несколько дней назад на просторах видеохостинга YouTube появился клип популярного исполнителя Филиппа Киркорова, который принес ему еще больше славы. Сейчас ролик занимает первую позицию среди прочих видео на вкладке "В тренде". Несмотря на то, что он так хорошо был принят публикой, его задумку не оценил известный исполнитель Дмитрий Маликов. В профиле одной из соцсетей он оставил сообщение для Киркорова, в котором с сарказмом высказался относительно клипа.

Певец решил упрекнуть своего коллегу в отсутствии культуры и безграмотности‍. Он прикрепил к записи своей фото, на котором он запечатлен с книгой "Русский язык и культура речи" в руках. Дмитрий Маликов обещал подарить ее Филиппу Киркорову на его скорое 51-летие. Таким образом от отреагировал на то, что в клипе был произнесен и даже не скрыт мат.