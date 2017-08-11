60-летняя Шэрон Стоун раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Актриса Шэрон Стоун продолжает впечатлять своей стройностью и привлекательностью, даже в возрасте 60 лет. По словам Стоун, она ненавидит «жир» и активно с ним борется, что и делает ее невероятно стройной.

Шэрон Стоун продолжает удерживать звание «секс-символа». Даже в возрасте 60 лет актриса снимается в фильмах и играет роли молодых девушек. Звезда фильма «Основной инстинкт» рассказала о том, что помогает ей оставаться стройной и как она сохраняет привлекательную внешностью.

Актриса утверждает, что она ненавидит «жир», поэтому ведет очень активный образ жизни. Шэрон Стоун занимается йогой, пилатесом. Также она ходит на танцы и плавание. Дома у нее есть тренажер для гребли, на нем она также любит заниматься. Помимо этого, актриса не пьет спиртного и любит травяной чай. За день она выпивает по 20 чашек чая, что также оказывает на ее внешность положительное влияние. Организм Шэрон Стоун получает жидкость и тонизирующие вещества, это, в комплексе со спортом, помогает ей не поправляться и сохранять молодость.