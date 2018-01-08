Поклонник из Нальчика сделал Бузовой тайный подарок и приложил к нему "любовное" письмо

Поклонник из Нальчика сделал популярной певице Ольге Бузовой тайный подарок во время концерта и приложил к нему "любовное" письмо. Коробку с тайным посланием она получила сегодня, пока что в ее Stories информации об этом не было.

В социальной сети Instagram активно набирает просмотры видеозапись с отрывком с концерта популярной певицы Ольги Бузовой в Нальчике. Знаменитость выступала в Кабардино-Балкарской Республике и получила от местного поклонника тайный презент. Вручение подарка он запечатлел на видео.

Так, фанат из первого ряда постарался обратить на себя внимание телебрюнетки, и у него это получилось. Когда певица перевела на него взгляд, он рассказал, что принес для нее подарок и протянул ей бумажный пакет. Бузова с улыбкой приняла его и спросила, что в нем. Тогда поклонник объяснил, что это секрет, и что она потом должны это увидеть. Певица согласилась и не стала распаковывать презент при всех. Теперь присутствующие на концерте ждут, когда она расскажет о том, что оказалось в коробочке кроме "любовного" письма.