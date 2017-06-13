Егор Крид выгнал участницу "Холостяка" Дарью Клюкину из-за ее любви к курению

Знаменитый рэп-исполнитель Егор Крид выгнал участницу шоу "Холостяк" Дарью Клюкину из-за ее любви к курению. Отмечается, что девушке все же удалось избавиться от пагубной привычки, однако она не намерена больше возвращаться на проект.

Как известно, 29 апреля вышел очередной выпуск шоу "Холостяк" с одним из самых завидных холостяков России, популярным рэп-исполнителем Егором Кридом. На прошлой неделе проект покинула Дарья Клюкина, Крид не стал терпеть ее пагубную привычку и выгнал девушку, однако позднее пригласил ее на разговор.

Другие участницы проекта уверены, что Крид обязательно вернет Клюкину и приглашал ее для того, чтобы уговорить избавиться от вредной привычки. Девушки даже поинтересовались у самого Крида, зачем он выгонял Клюкину, если в результате намерен ее вернуть, однако исполнитель просто проигнорировал данный вопрос.

Сама же Дарья в конечном счете смогла бросить курить, но возвращаться к Криду не планирует. О том, что она вновь может появиться на проекте, Клюкина никому не сообщала, а сам Крид всем своим видом показывает, что курящим девушкам вовсе не место на "Холостяке" и участницы с пагубными привычками не смогут занять место в его сердце.