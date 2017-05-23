"Самая красивая девочка в мире" умерла по неизвестным причинам

"Самая красивая девочка в мире-1985", а также актриса главной роли телесериала "Твин Пикс: Сквозь огонь" Памела Гидли умерла по неизвестным причинам. Тело было найдено в ее доме в Нью-Гэмпшире.

Зарубежные СМИ передают новость о смерти одной из самых известных зарубежных актрис 80-90-х годов. Трагедия случилась с Памелой Гидли. Ее бездыханное тело нашли в ее доме в штате Нью-Гэмпшир. Немногим больше, чем через месяц, знаменитости бы исполнилось 53 года.

Памела Гидли приобрела славу еще в детстве. Она начала работать моделью и была удостоена титула "Самой красивой девочки в мире" по мнению престижного модельного агентства Wilhelmina. Тем не менее, наибольшую популярность она приобрела после съемок в сериале "Твин Пикс". Исполнив роль юной проститутки в 1992 году, она сделала огромный шаг в кинокарьере и после получала еще много предложений о работе. В ее фильмографии значатся работы в "C.S.I. Место преступления", "Черри 2000", "Свободное падение" и другие. Одной из последних ролей для Гидли стала роль в "Твин Пикс: Вырезанные сцены" 2014 года выпуска.