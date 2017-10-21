"Забыла бюстгальтер": Глюкоза вызвала отвращение у фанатов своими торчащими сосками

Знаменитая российская исполнительница Глюкоза в очередной раз шокировала поклонников эротическим снимком. На этот раз певица разрекламировала автомобиль, однако во время фотосессии "забыла" надеть бюстгальтер, что и не понравилось фанатам.

На своей странице в соцсети Глюкоза опубликовала снимок, на котором она запечатлена около роскошной иномарки. Для фотосъемки певица выбрала наряд, состоящий из белой водолазки, пальто и черных брюк, однако фанаты решили, что снимок довольно вызывающий. Дело в том, что сквозь тонкую водолазку было отчетливо видно торчащие соски Глюкозы, что и вызвало недовольство поклонников.

Они отметили, что певица видимо "забыла" надеть бюстгальтер, а также заявили, что подобные снимки уже не радуют фанатов, а скорее, вызывают отвращение. Многие заметили, что раньше Глюкоза была довольно скромной, за что ее и ценили, а теперь певица "распустилась" и ничем не отличается от молоденьких "певичек", которые не могут поразить публику голосом и демонстрируют свое тело.

Сама Глюкоза пока никак не отреагировала на нападки фанатов и не стала отвечать на гневные комментарии.