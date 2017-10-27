Николаю Караченцову бороться с раком помогают стихи Есенина

Актер Николай Караченцов находится в Израиле, там он проходит курс по борьбе с раком. Супруга актера Людмила Поргина рассказала о том, как им живется в Тель-Авиве и отметила, что бороться с раком Караченцову помогают стихи Есенина.

Людмила Поргина рассказывает поклонникам о том, как себя чувствует ее муж Николай Караченцов. Актер находится в Израиле, там он проходит финальный курс лечения. У Караченцова плотная программа занятий и мероприятий, посвященных борьбе с раком и поддержанию позитивного настроения.

Облучение в клинике длится порядка 30 минут, затем Караченцов отправляется обратно домой, где недолго отдыхает и приступает к зарядке. Актер тренирует мышцы, чтобы укрепить организма. После, он обедает. По словам Поргиной, Караченцов питается по специальной диете, он ест лишь блюда, приготовленные на пару. Иногда они делают исключения и покупают сладости.

После обеда Караченцов и его супруга идут гулять в парк. Там они дышат свежим воздухом и читают стихи. Это помогает актеру восстанавливать речь и тренировать дыхание. Караченцов повторяет за свой женой строки стихов Есенина, проговаривая длинные строчки, что помогает ему учиться глубже дышать и четче говорить. Людмила Поргина рассказывает, что чтение стихов стало для Караченцова жизненной необходимость, которая помогает ему исцеляться.

Поргина старается делать лечение в Тель-Авиве наиболее продуктивным. Помимо тренировок, облучений и диеты, жена Караченцова водит его на спектакли и гуляет с ним по городу. Сначала актеру не нравилось, что в Израиле ему придется быть так долго, теперь же он доволен и рад лечению.