Блогер Лена Миро раскритиковала мужчин сестёр Кардашьян

Скандальная российская интернет-журналистка Лена Миро раскритиковала сестер Кардашьян, а также то, что взрослые знаменитые девушки совершенно не могут выбрать себе достойных мужчин, от которых стоит рожать детей.

В Сети продолжают обсуждать скандал с Хлои Кардашьян, когда возлюбленный девушки изменил ей на девятом месяце беременности. В результате из-за сильных переживаний Хлои родила немного раньше положенного срока. По мнению Лены Миро, сестры Кардашьян совсем не научены выбирать себе правильных мужчин, а потому и постоянно жалуются на них своей любимой маме Крис Дженнер.

«Любишь маму - живи с ней. Любишь мужа - живи с ним. Мне странно наблюдать, как люди, которые любят не друг друга, а, например, она - маму, а он - пьяных друзей, зачем-то женятся. Зачем? Любишь тихие вечера с мамой под кухонным абажуром - так живи с ней. Любишь загулы с товарищами в пивбаре - гуляй с ними, а не мучай жену своей кривой рожей и икающим нутром! И вот тогда всё будет честно. И большинства измен не будет. И атмосфера в семье, где люди считают живущих рядом самыми близкими, станет идеальной», - написала в новой статье блогер.