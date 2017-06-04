Егор Крид узнал, что участница «Холостяка» встречалась со Стасом Пьехой

Сегодня, 09:31 \\ Шоу-бизнес

Одна из самых ярких участниц романтического шоу «Холостяк» решила честно признаться главному герою Егору Криду о своих прежних отношениях. Как выяснилось, девушка имела длительный роман с популярным российским музыкантом Стасом Пьехой.

Ольга Ломакина призналась, что в её жизни была несчастная любовь, а сама она была в роли жертвы в данных отношениях. Девушка рассказала, что встречалась с знаменитым артистом, которого очень любила, а потому и прощала многочисленные измены с его стороны. Фамилию Ольга называть не стала и ограничилась лишь именем.

Однако российские СМИ разузнали, что у Ломакиной завязался роман со Стасом Пьехой, сразу после съемочного процесса его видеоролика. При этом сам Пьеха утверждает, что словам девушки не стоит верить, так как официально они никогда не встречались.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Славянская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Похожие новости
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ