Егор Крид узнал, что участница «Холостяка» встречалась со Стасом Пьехой

Одна из самых ярких участниц романтического шоу «Холостяк» решила честно признаться главному герою Егору Криду о своих прежних отношениях. Как выяснилось, девушка имела длительный роман с популярным российским музыкантом Стасом Пьехой.

Ольга Ломакина призналась, что в её жизни была несчастная любовь, а сама она была в роли жертвы в данных отношениях. Девушка рассказала, что встречалась с знаменитым артистом, которого очень любила, а потому и прощала многочисленные измены с его стороны. Фамилию Ольга называть не стала и ограничилась лишь именем.

Однако российские СМИ разузнали, что у Ломакиной завязался роман со Стасом Пьехой, сразу после съемочного процесса его видеоролика. При этом сам Пьеха утверждает, что словам девушки не стоит верить, так как официально они никогда не встречались.