«С меня шоколадка»: Рустам Солнцев попросил Седокову родить ему ребенка

Скандально-известная звезда шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высказался на счет певицы Анны Седоковой, которая не так давно показала своего нового возлюбленного на гала-ужине МУЗ ТВ. По словам Солнцева, у Седоковой получается лишь рожать детей и находить богатых мужчин, он попросил певицу родить ребенка и ему.

Рустам Солнцев известен своими нелестными высказываниями о звездах шоу-бизнеса. Мужчина удачно критикует знаменитостей, получая славу и для себя. В этот раз он высказался на счет Анны Седоковой, раскритиковав ее недавний пост в социальных сетях.

Анна Седокова не так давно разместила снимок, под которым она написала, что едет в «супер» машине со своими «супер» подругами на «супер» мероприятие, где может получить «супер» награду. Речь идет о гала-ужине канала МУЗ ТВ, где собирались самые известные звезды шоу-бизнеса. Там она впервые вышла в свет со своим новым избранником, московским фотографом Даниилом Величко.

По словам Солнцева, он спешит огорчить Седокову. «Супер» награду, утверждает он, получит «супер» Бузова. А у Седоковой, заявил Солнцев, получается лишь «по-суперскому» рожать детей и «супер» находить богатых мужчин. Также Солнцев отметил, что и ему уже нужен ребенок.

Мужчина интересуется, не сможет ли ему помочь в этом Седокова, сатирично отмечая, что за это он даст ей шоколадку. «С меня шоколадка» - с улыбкой завершает свою речь Солнцев.