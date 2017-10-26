Звезда "Дома-2" Роман Капаклы не может жениться на Марине Африкантовой из-за денег

Участники "Дома-2" Роман Капаклы и Марина Африкантова не могут в настоящий момент сыграть свадьбу, так как молодой человек просто финансово не потянет свадьбу мечты своей избранницы. Он отмечает, что бракосочетание в любом случае состоится и надеется одержать победу в конкурсе "Свадьба на миллион".

Как известно, Капаклы и Африкантова давно мечтают о свадьбе и Роман неоднократно заявлял о том, что видит Марину не только, как жену, ну и как мать своих детей. Молодой человек с уверенностью отмечает, что он женится на Африкантовой, однако признается, что у него нет больших денег, чтобы оплатить свадьбу мечты своей возлюбленной.

Капаклы рассказал, что на торжественное мероприятие Африкантова планирует потратить сказочную сумму денег, которой у него просто нет. В связи с этим он очень рассчитывает на победу в конкурсе "Свадьба на миллион", ведь тогда он сможет воплотить в реальность мечты своей возлюбленной и сыграть самую роскошную свадьбу.

Стоит отметить, что сама Африкантова никак не комментирует финансовые трудности своего парня и, вероятно, не собирается понижать запросы для того, чтобы облегчить ему жизнь. Также неизвестно, намерена ли Марина помочь Роману и взять часть денежных затрат на торжество на себя.