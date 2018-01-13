Анастасия Костенко откровенно высказалась по поводу потери ребенка

Беременная модель Анастасия Костенко решила расставить все точки над "И" в слухах по поводу ее госпитализации. Жена футболиста Дмитрия Тарасова отметила, что чувствует себя прекрасно и посоветовала журналистам сначала уточнять информацию, прежде чем доносить ее читателю.

Не так давно СМИ стали писать о том, что беременная Анастасия Костенко попала в больницу с угрозой потери ребенка и теперь находится на сохранении. Модель поразилась, с какой скоростью могут разлетаться подобные фейки и отметила, что ранее журналисты всегда звонили ей и просили уточнить или опровергнуть информацию, однако на этот раз ей не поступило ни одного звонка.

Костенко отметила, что она чувствует себя прекрасно и не находится на сохранении, жизни и здоровью будущего ребенка ничего не угрожает. Модель также попросила журналистов не распространять ложную информацию о ее первенце и в следующий раз уточнять информацию, прежде чем доносить ее до читателя.

После гневного поста супруга Дмитрия Тарасова отметила, что беременность является самым прекрасным временем и именно в этот момент начинаешь понимать, что жизнь полностью меняется в лучшую сторону. Она невероятно счастлива и не верит во все приметы, связанные с беременностью, потому уже успела заказать мебель в детскую.