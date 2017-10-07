Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков готов стать советником Путина по вопросам культуры

Бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков заявил о том, что имеет желание стать советником президента РФ Владимира Путина по вопросам культуры. Он отметил, что его любовь к людям никогда не позволит ему занять кресло президента.

Не так давно Степан Меньщиков дал интервью, в котором объяснил, почему он не хотел бы стать президентом России. По его словам, довольно сильная и яркая личность Ксения Собчак не смогла занять президентский пост, хотя он считает, что это к лучшему, ведь она ненавидит людей. В то же время Меньщиков отмечает, что сам он любит людей и переживает за них, потому не хотел бы стать главой Российской Федерации.

Экс-участник "Дома-2" заявил, что если Путину когда-то потребуется советник по вопросам культуры, он с удовольствием займет этот пост и будет оказывать Владимиру Владимировичу всю необходимую помощь.