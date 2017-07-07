Российская гимнастка Мустафина назвала причину развода с бобслеистом Зайцевым

Ещё в марте российская гимнастка Алия Мустафина расторгла брак с бобслеистом Алексеем Зайцевым. Она объявила об этом на своей странице в Instagram и поделилась причиной разрыва.

Спортсмены прожили в качестве семейной пары два года. Двукратная победительница Олимпиады родила от своего законного супруга дочь Алису. Девочка появилась на свет в прошлом году.

Однако даже ребенок не удержал бывших супругов вместе. Алия Мустафина решила заранее пресечь всевозможные слухи и теории относительно развода и превентивно рассказала пользователям социальной сети, почему рассталась с мужем. По словам гимнастки, Алексей Зайцев в итоге оказался просто "не её человеком". Она отметила, что конкретного события, послужившего поводом для расставания, не произошло.