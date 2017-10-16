Друзья Армена Джигарханяна рассказали о самочувствии актера

Друзья Армена Джигарханяна поспешили успокоить фанатов и рассказали о том, как сейчас себя чувствует актер. Как отметил Артур Согомонян, актер пребывает в больнице под наблюдением квалифицированных медиков, однако его состояние уже значительно улучшилось и поводов для беспокойства нет.

Как ранее сообщили СМИ, Армена Джигарханяна экстренно доставили в больницу и он находился в тяжелом состоянии и впал в кому, однако друзья и близкие артиста данную информацию опровергли. Они отметили, что Джигарханян на самом деле сейчас находится в больнице, однако ни в какой коме он не был.

Согомонян отметил, что Армен Борисович почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, потому его и отправили в больницу. В настоящий момент его состояние значительно улучшилось, однако из больницы его еще не выписали, некоторое время ему придется провести под наблюдением врачей.

По словам Согомоняна, Армен Джигарханян сразу же после выхода из больницы продолжит свою работу в театре.