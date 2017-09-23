Валерий Сюткин чудом не подорвался на БТР в Афганистане

Музыкант Валерий Сюткин по счастливой случайности избежал смерти в Афганистане во время военных действий. Такой историей он поделился с журналистами программы "В гости по утрам".

В период вооруженного конфликта на территории Афганистана, Валерий Сюткин вместе с многими исполнителями посещал страну с целью поддержать соотечественников в рядах советской армии. К месту расположения солдат организаторы предлагали лететь на самолете или ехать на БТР. Валерий Сюткин выбрал привычный для себя воздушный транспорт.

Этот выбор позволил артисту остаться в живых. Он отметил, что всегда предпочитал авиаперелеты из-за скорости и комфорта. Валерий Сюткин полетел, а предложенный БТР по дороге взорвался на вражеском снаряде. Все пассажиры умерли. Среди них - корреспондент одной популярной в товремя газеты. Известие о трагическом взрыве повергло музыканта в шок. Он осознал, что находился, как никогда, близко к своей смерти. Певец считает, что его жизнь сохранило "проведение свыше", не иначе.

Валерий Сюткин выразил слова восхищения своими коллегами Иосифом Кобзоном и Александром Розенбаумом, ведь те около пяти лет посещали Афганистан и поддерживали военнослужащих. Это, по его мнению, настоящий подвиг.