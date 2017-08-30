Сын Преснякова и Подольской идёт по стопам родителей

Маленький сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской решил пойти по стопам своих родителей. Он поёт вместе со своими друзьями.

Наталья Подольская опубликовала забавный ролик на своей странице в социальной сети. На видео её двухлетний сын Артемий резвится в детской кроватке вместе со своими друзьями. Малыши играли в придуманную ими игру, в которой они повторяли движения друг за другом. Заводилой оказался сын знаменитостей.

Артемий не только задавал нужные движения, но и брал ноту, которую после за ним повторяли двое других ребят. Подольская в шутку назвала игры малышей «тусовкой». Подписчики в свою очередь отметили, что Артемий уже начинает идти по стопам своих родителей. Остаётся только гадать насчёт того, поддержат ли родители рвение ребёнка и отдадут ли его на вокал. Возможно, он поступит как его старший брат Никита и продолжит семейное музыкальное дело.