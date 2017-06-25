Наташа Королёва спела свой хит «Жёлтые тюльпаны» в колесе БелАЗа

Во время гастролей в Республике Беларусь Наташа Королёва вместе со своей командой посетила предприятие «БелАЗ». В колесе известной машины она даже исполнила свой хит.





Радостным для себя событием Наташа Королёва поделилась в социальной сети. Девушка вместе с командой и трубачом прогулялась по производству самых больших машин в мире. На завод, который скоро отмечает 70-летний юбилей, звезду пригласил сам директор предприятия. Наташа Королёва времени зря не теряла и, помимо приобретения новых знаний, исполнила новую версию своей песни «Жёлтые тюльпаны».





Локаций у небольшого видео было три: около машины, в одном из её колёс и в кабине водителя. Кстати, поводить гигантский БелАЗ Королёвой тоже удалось, но тормоз хрупкой женщине поддавался плохо. Поклонники с улыбкой приняли приключения кумира, хотя и посоветовали ей не отходить далеко от сцены, где она смотрится лучше.