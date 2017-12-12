В США Светлану Лободу спутали с Бейонсе

Певица Светлана Лобода часто рассказывает подписчиками разные забавные истории о том, что случилось с ней в США. Например, недавно имел место интересный курьёз – её перепутали с Бейонсе, как сообщает VistaNews.

Один мальчик попросил разрешения с ней сфотографироваться. Причину такого желания он пояснил тем, что принял Светлану Лободу за Бейонсе. Певица отметила, что ею она не является. Интернет-пользователи заявили, что схожесть между артистками действительно есть.

Они одеваются похоже и даже фигура почти одинаковая. Однако, как заявили фанаты, Светлана Лобода для них гораздо лучше Бейонсе. Они отметили, что с нетерпением ждут её возвращения из отпуска, желая услышать новые песни и побывать на шоу. Были, впрочем, и те, кто заявил – единственная схожесть между Бейонсе и Светланой Лободой в принадлежности к женскому полу.