«Скоро с каждого утюга будет слышно»: хит Киркорова набрал 5 млн просмотров за день

Киркоров сделал предположение, что раз его клип «Цвет настроения синий» набрал за 24 часа 5,3 миллиона просмотров и стал 1-м номером в трендах YouTube, то страна готова отмечать первомайские праздники. Но подписчики никак не отреагировали на это заявление звезды, все в который раз стали бурно обсуждали сам клип.

Несмотря на то, что реакция поклонников на неожиданный сюжет клипа была неоднозначной, обсуждение и просмотры видео на YouTube не прекращаются. Киркоров отметил 5,1 млн. просмотров, но 5 минут спустя их было уже на 200 тысяч больше. Поэтому, как сказал подписчик: «Есть много фанатов и еще больше хейтеров – значит, был сделан шедевр».

Пока нельзя точно сказать, как такой видеоролик повлияет на общественность. С одной стороны скандальные вопросы могут быть расценены как упрек, и люди будут стараться избегать такого в реальности. Но нельзя забывать, что увидев такое поведение звезды, некоторые уверятся в безнаказанности развязного образа жизни, а нынешняя мегапопулярность Киркорова лишь станет толчком к действию.