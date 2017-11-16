Валерия Лукьянова рассказала секрет длинных волос на примере истории славян

«Одесская Барби» рассказала о силе длинных волос. Валерия Лукьянова вспомнила древних славян и призывает всех отращивать волосы.

Известная красавица призывает своих подписчиков прекратить обрезать волосы. Она считает, что в них заключена сила и успех. Для подтверждения своих слов «одесская Барби» вспомнила историю предков. Она напомнила о большом количестве приданий, которые намекают на магическую силу в длинных волосах. Так мифические герои всегда обладали пышной шевелюрой, а великие ведьмы и маги никогда не обрезали волосы. Более того, Валерия даже вспомнила о монахах, которые состригали все волосы с целью «обнулить» карму.

В конце своих рассуждений «одесская Барби» утверждает, что волосы у людей исполняют функцию космических антенн и наделяют человека магической силой. Она считает, что девушки с длинными волосами более притягательны и сильны, в отличие от тех, кто любит их состригать. Однако не стоит наращивать себе волосы, так как такие локоны либо несут энергетику чужого человека.

Для того чтобы стать успешными, более здоровыми и энергетически сильными «внеземной» эксперт Валерия Лукьянова призывает мужчин и женщин прекратить состригать волосы подобно обычаю древних славян.