Модель Квитко приятно удивила Instagram открытыми ягодицами

Анастасия Квитко, известная, как "русская Кардашьян", нашла способ вновь привлечь к себе внимание аудитории в Instagram. На новой курортной фотографии модель продемонстрировала практически обнаженные ягодицы.

В этот раз красотка показалась на борту яхты в одной из теплых стран. Она нарядилась в белое мини-бикини, очки, соломенную шляпу и кружевную накидку. Для снимка она приспустила последнюю практически до колен и продемонстрировала сильную выпуклость своей попы, которую купальник оставил открытой.

Многие подписчики Анастасии Квитко похвалили её за красоту и сексуальность. Они оставили множество лестных отзывов и оценок под фотографией. Кое-кто заметил, что девушка слегка прибавила в весе, из-за чего ягодицы стали ещё более округлыми. Несмотря на высокую популярность Анастасии Квитко, в социальной сети нашлись недоброжелатели. Они выразили зависть и негодование деятельностью модели, которая лишь публикует откровенные снимки своего тела с различных курортов и зарабатывает этим немалые деньги. В это же время большинство людей вынуждено ежедневно отправляться на работу и тяжело работать, чтобы получать относительно малую сумму. Один из комментаторов подчеркнул, что и сам не против пойти по стопам Анастасии Квитко.