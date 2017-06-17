Мария Кожевникова не даёт сыновьям смотреть зарубежные мультфильмы

Актриса Мария Кожевникова растит двоих сыновей, часто делясь с поклонниками секретами своего воспитания. Так, недавно знаменитость заявила, что не даёт смотреть детям зарубежные мультфильмы.

Актриса показала небольшой ролик, где спрашивала у сына, как он будет бороться с мифическими чудовищами. Мальчик просто продемонстрировал несколько пинков ногами, за что Кожевникова его похвалила. «Теперь мне ничего не страшно. Пока многие учатся у иностранных «Мстителей», мои практикуются на видавшую воду, огонь и медные трубы Бабе Яге и Кощее Бессмертном», - подчеркнула актриса.

Из этого поклонники сделали выводы, что для сыновей Кожевниковой мультфильмы, где у героев есть суперспособности, под запретом. Дети явно даже представления не имеют о Человеке-пауке или Бэтмене, как сообщает «Версия.Инфо». Интернет-пользователи расценили такое неоднозначно. Одни поддержали Кожевникоку, отметив, что истории о супергероях действительно ничего хорошо не дадут детской психике, но другие подчеркнули, что и ребёнок имеет право на какой-то выбор в плане просмотра мультфильмов.