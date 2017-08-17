Фанаты сравнили дочь Анны Седоковой с Селеной Гомес

Певица Анна Седокова решила похвастаться своей старшей дочкой, ее успехами и победой в олимпиаде. Поклонники оценили фото, сказав, что девушка больше похожа не Селену Гомес, чем на маму.

«Горжусь тобой из-за того, что ты у меня уникальная, чувственная, очень добрая и смелая! Ещё и Олимпиаду выиграла по английскому», - так похвалила свою дочь певица. Поклонники заметили, что девушка пошла в маму – и красотой и талантами. Поэтому, они пророчат Алине еще и успешную сценическую карьеру.

Такому мнению способствовало еще и то, что дочка Седоковой оказалась очень похожа на популярную американскую исполнительницу Селену Гомес. Фанаты отметили одинаковую форму лица, черты и красивые волосы. 13-летняя Алина не так давно решила сделать изменения в имидже. Это затронуло большей частью ее волосы – девочка перекрасила их в очень красивый оттенок на основе розового. У Алины раньше были светлые волосы, и некоторые поклонники спросили, стоит ли так рано начинать их красить.

Помимо схожести с Селеной Гомес, фанаты отметили общие черты и с моделью Синди Кроуфорд. В общем, Алина и ее мама были оценены по достоинству: первая – за красоту, а вторая – за старания и силы, вложенные в детей.