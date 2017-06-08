«Симпсоны» предсказали судьбу принца Уильяма

Сегодня, 29 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 7 лет совместной супружеской жизни. Это время конспирологи строли свои теории вокруг королевской семьи.





Вокруг популярного мультсериала «Симпсоны» всегда строили различные теории заговоров. Главной темой этих разговоров были удивительно точные предсказания, из которых создавался сюжет мультика, за десятилетия. Среди них были военные столкновения, террористические атаки, президентство Дональда Трампа и много других.





Не обошли создатели «Симпсонов» и двор британской королевы. Согласно известным теориям заговора, Гомер Симпсон – это «упрощённая» версия принца Уильяма. Главным образом потому, что у обоих мужчин было трое детей (различия только в поле младшего) и лысина, которая проявилась у принца вскоре после женитьбы, как и у Гомера. Также конспирологи нашли множество мелких соответствий и они не сомневаются том, что сериал «Симпсоны» предсказал судьбу принца Уильяма.