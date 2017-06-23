Мария Максакова боится, что повторяет трагическую судьбу своей знаменитой бабушки

Знаменитая оперная певица Мария Максакова боится, что повторяет судьбу не менее знаменитой бабушки. Дело в том, что второго мужа бабушки Максаковой расстреляли, когда ей было столько же лет, сколько было оперной певице в тот момент, когда убили ее мужа Дениса Вороненкова.

Не так давно Мария Максакова пообщалась с журналистами и рассказала о том, чего боится больше всего. По ее словам, в последнее время она стала подозревать, что повторяет судьбу своей знаменитой бабушки, которую также звали Мария Максакова. Оперная певица взяла от знаменитой бабушки все, и имя, и талант, а также повторились и некоторые трагические события.

По словам Максаковой, второго мужа знаменитой родственницы, Якова Давтяна расстреляли тогда, когда ее бабушке исполнилось ровно столько же лет, сколько было самой певице, когда убили ее второго мужа, Дениса Вороненкова. Максакова надеется, что это последнее, что она повторила за своей бабушкой.

Несмотря на то, что со смерти Вороненкова прошел уже год, оперная певица до сих пор не может смириться с произошедшим. Все же она старается жить дальше и в настоящий момент готовится к большому концертному туру по украинским городам.