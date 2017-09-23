Анюта Рай удивила поклонников фотографиями с нарядом полиции

Фотомодель Анюта Рай удивила поклонников необычными фотографиями. На новых снимках девушка позирует вместе с нарядом полиции.

На своей странице в Instagram Анюта Рай опубликовала три снимка, название для которых должны были выбрать сами поклонники.

Фотомодель выбрала себе необычную компанию для того, чтобы сделать фотографии. Судя по изображениям, полицейские Перу были не против сделать снимки в компании красивой девушки. Для того, кто сможет придумать самую оригинальную и подходящую подпись фотомодель объявила денежный приз.

Поклонники не заставили себя долго ждать и начали предлагать различные варианты на нескольких языках. Одни постарались связать подпись с майкой защитного цвета, другие пытались придумать искромётные шутки. Некоторые постарались обыграть в названии к фото фамилию девушки и эмоции полицейских. Неизвестно, какой вариант из множества предложенных приглянулся фотомодели. Стоит отметить, что множество туристов фотографируется с представителями власти, так что переживать за Анюту не стоит.