Муж Ксении Бородиной впервые за 14 лет вернулся домой

Курбан Омаров, успешный бизнесмен и новоиспеченный муж популярной телеведущей Ксении Бородиной, признался, что 14 лет не был на родине в Дагестане. Теперь же решил навестить отца вместе с пятью братьями.

В Instagram Курбан Омаров опубликовал сообщение о том, что впервые за 14 лет он решил вернуться на родину в Дагестан. «Семейное собрание. У моего отца 6 сыновей по этому девочек на фото нет», - так прокомментировал Курбан свою публикацию.

Но бизнесмен рад такой возможности. Несмотря на то, что дорога заняла 16 часов, он не жалеет ни об одной потраченной минуте. Также, Омаров рассказал, что в его семье 6 сыновей и ни одной дочери. Подписчики уверяют, что понимают его и поддерживают, а еще желают его семье здоровья.

Правда были и те, кто говорил, что нельзя забывать родственников так надолго и рекомендовали почаще ездить на родину.

Также подписчиков удивило, почему дорога заняла так много времени, ведь самолет летит два с половиной часа.