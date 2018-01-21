Стильная одежда Григория Лепса на «европейский» манер удивила его поклонников

На странице в социальной сети певец опубликовал снимки из своей поездки в Европу. На кадрах Григорий Лепс изображён в непривычном для него стиле одежды на «европейский» манер. Реакция фанатов была неоднозначной.

После гастролей в Нидерландах и Германии Григорий Лепс выложил фотографии местных достопримечательностей. На снимках он был одет в непривычную для него одежду. Надев на себя тёмно-сиреневый клетчатый пиджак, яркий зелёный шарф и джинсы, певец сильно удивил своих фанатов.

В комментариях они написали, что стиль на «европейский» манер хорошо подходит Григорию Лепса. Их реакция была неоднозначной, так как они предпочли привычный мужественный образ исполнителя новому образу изнеженного европейца. Также поклонники попросили кумира почаще разбавлять свой гардероб яркими вещами.