"Платиновая" Анна Семенович обрадовала подписчиков откровенным нарядом

38-летняя знаменитость Анна Семенович, после очередного эксперимента с цветом волос, обрадовала поклонников фотографией в откровенном черном наряде. Такая публикация появилась на странице певицы в Instagram.

Недавно экс-участница "Блестящих" сменила светлый цвет с темными корнями и перекрасилась в платиновую блондинку. Не всем фанатам новая внешность артистки пришлась по вкусу. Теперь же мнение аудитории должно измениться в положительную сторону из-за пикантного снимка. На нем Анна Семенович позирует у окна с видом на Москву в клетчатом брючном костюме черно-белой расцветки. Под пиджак она надела практически прозрачную черную блузку с глубоким декольте. В тексте Анна Семенович пожелала читателям доброго утра и поинтересовалась их планами на грядущие майские праздники.

Под этим постом подписчики оставили, преимущественно, лестные комментарии. Они по достоинству оценили красоту и привлекательный образ актрисы. Многие комментаторы обратили внимание, что в последнее время Анна Семенович существенно похудела и стала более стройной. Некоторые из них ответили на вопрос и сообщили, что планируют выбраться на дачу для приготовления шашлыков. Теперь под публикацией более 54 тысяч отметок "Мне нравится".