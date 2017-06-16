Анфиса Чехова устроит фотосессию там, где «практически не ступала нога европейского человека»

Телеведущая заинтриговала фанатов новыми снимками со стилистами. Даже находясь на отдыхе, Анфиса Чехова не может долго быть без вспышек камер.





Анфиса Чехова в своём Instagram активно делится снимками этой удивительной местности. Напомним, что женщина сейчас отдыхает на Бали. В социальной сети она показала все достопримечательности, которые обязан увидеть каждый турист, но Чеховой такой экзотики с привкусом русского духа оказалось мало.





Телеведущая решила немного поработать и побаловать себя почти уникальными снимками. Фотосессия будет проходить в восточной части острова. Поскольку ехать туда около трёх часов, туристы редко соглашаются потратить это время, чтобы в очередной раз посмотреть на природу. Поэтому Анфиса Чехова и обратила внимание на место, где «практически не ступала нога европейского человека» и ради поездки в которое она проснулась с первыми петухами. Поклонники уже ожидают результатов работы, тем более что фотограф и стилисты – местные, потому передадут атмосферу в тончайших деталях.