Станислав Садальский высмеял лишний вес Николая Баскова

Станислав Садальский опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором высмеял располневшего Николая Баскова. Актёр отмечает, что шутки про лишний вес певца являются попытками скрыть собственные проблемы с фигурой.

Снимок, который актёр прикрепил к посту, демонстрирует Николая не в самом лучшем виде. Его лицо округло и появился «второй» подбородок, а неестественно натянутая кожа говорит о многочисленных пластических операциях.

В комментариях под фотографией многие подписчики согласились с высказыванием Садальского. Также некоторые заявляли, что Николай является певцом, а не моделью и он не обязан следить за своей внешностью. Почитатели Баскова утверждают, что шутки над его внешностью являются проявлением бескультурья и неэтичности.

Некоторые из пользователей отметили, что люди интересуются внешним видом певца, потому что он давно перестал выпускать новые песни и у него не получается привлечь внимание творчеством. Ещё в 2016 году Николай стал беспокоить многих своей склонностью к полноте. Тогда фанаты отмечали, что он находился не в форме.