Ад на борту: группа Serebro едва не погибла при аварийной посадке самолета в Черногории

Музыкальный коллектив Serebro летел выступать в Черногорию и едва не разбился при аварийной посадке самолета. Подробности инцидента солистка Ольга Серябкина рассказала на своей странице в Instagram.

По словам исполнительницы, их транспорт должен был сесть в аэропорту Тивата. Но возникли некие технические неполадки, которые вынудили экипаж приземлиться в другом месте. Накануне посадки лайнер кружил в воздухе более часа. А затем стюардессы объявили об аварийной посадке и поинтересовались, есть ли среди пассажиров медики.

Ольга Серябкина заявила, что на борту начался настоящий ад. Пассажиры впали в истерику, начали панически кричать, бледнеть. Было озвучено угрожающее предупреждение: при посадке стоит ожидать три сильных удара, а потому нужно защитить голову руками. Певица отметила, что в критический момент все стюардессы показали себя крайне непрофессиональными. Свои обязанности полноценно выполняла лишь одна из них.

Ольга Серябкина уверена - самолет приземлился исключительно благодаря "счастливому случаю" и мастерству пилота. На посадочной полосе шокированных людей встретили бригады скорой помощи, реанимобиль и пожарные. Ей пережить кризис помог сидящий рядом мужчина, который эффективно успокаивал своего ребенка. Но после произошедшего группе очень сложно вернуться в хорошее расположение духа, отбросить переживания и подарить людям концерт, которого они заслуживают. Ольга Серябкина призвала подписчиков беречь себя.