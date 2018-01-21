Пэрис Хилтон рассказала о своих чувствах после публикации «домашнего видео»

Актриса и модель Пэрис Хилтон позволила фанатам заглянуть себе в душу в новом документальном фильме «The American Meme». В нём она рассказала о нежелании жить и о своём будущем.





В 2004 году Пэрис Хилтон вела такой образ жизни, который в скором времени стали считать нормальным для любой избалованной девчонки и светской львицы. Но даже тем звёздам, которым с детства море по колено, иногда приходится очень сложно. В том же 2004 году в Сеть попало «домашнее видео» Пэрис, на котором она запечатлена, занимающаяся сексом. Эта новость настолько сильно ударила по модели, что у неё пропало желание жить. «Это было похоже на изнасилование», - описывает свои ощущения Хилтон.



Но сейчас 37-летняя бизнесвумен открывает новую страницу своей жизни и старается не вспоминать о том «домашнем видео». Девушка готовится создать крепкую, дружную и большую семью. Пэрис также упомянула, что хочет поскорее стать мамой и рада, что её жизнь сложилась известным образом. Стоит отметить, что Пэрис Хилтон сама попросила стать частью «The American Meme», чтобы открыться перед поклонниками.