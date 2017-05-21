Ксения Собчак вызвала конфликты в Instagram новой фотографией сына

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию своего сына и спровоцировала очередной скандал в комментариях. Шумный пост появился на её странице в Instagram.

На снимке малыш Платон самостоятельно стоит перед дверью спиной к камере. По всей видимости, он с интересом разглядывает свое отражение в стекле или то, что находится за ним снаружи. Звездная мама пишет, что определилась со своими планами на будущее. Она намерена много времени посвящать своему ребенку.

Под такой, на первый взгляд, непримечательной семейной публикацией разгорелся настоящий скандал. Подписчики Ксении Собчак разделились на два лагеря. Одни начали критиковать знаменитость за её политическую деятельность и участие в выборах президента России. Причем делать это в формате откровенных оскорблений. Досталось даже малышу. Другие же заступились за Ксению Собчак и Платона. Они пожелали семейству хорошего и осудили хейтеров за высказывания в адрес ребенка. Ведь нельзя привлекать детей к ответственности, чтобы ни творили их родители.