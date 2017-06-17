Мария Кожевникова утомила фанатов своими «вечными проблемами»

Актриса Мария Кожевникова снова устроила из своей страницы в социальной сети кабинет психолога, что понравилось далеко не всем её поклонникам.





Актриса подытожила тяжёлую неделю постом о том, что в её жизни опять кто-то «некрасиво» поступил по отношению к ней самой. Действительно, на женщине не только воспитание детей, но и карьера. Например, она представила эмоциональный военных фильм «Собибор», после презентации которого поклонники стали изливать ей душу, рассказывая, как сильно они прониклись фильмом.





Но это не самая большая трагедия женщины этой недели. Марию кто-то обманул. И, судя по употреблённым актрисой словам, этот «кто-то» был для неё очень близок. «Это мои личные проблемы, я всегда думаю лучше, даже если есть предпосылки к обратному, живу по принципу: если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь», - так описала ситуацию сама Кожевникова. Поклонники стали на её защиту и попытались поддержать кумира, но некоторые попросили перестать взваливать на них свои трагедии, поскольку соцсети не для этой цели были созданы.