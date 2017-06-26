"Такой молодой": Филипп Киркоров выложил в Instagram фото без макияжа и бороды

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров опубликовал снимок без макияжа и бороды. Такой пост он выложил в Instagram накануне своего 51-го дня рождения.

Уже послезавтра поп-король сделает очередной шаг за полсотни прожитых лет. Он едва принимает эту цифру, а потому решил поделиться с подписчиками фотографией своей естественной красоты. Исполнитель запечатлен без бороды, видимо, только после бритья. Бросается в глаза также отсутствие привычного грима, который обычно покрывает лицо артиста во время публичных вылазок.

Поклонники Филиппа Киркорова с удивлением обнаружили, что бритый певец выглядит гораздо моложе своего возраста. Некоторые отметили также жизнерадостность и веселость, которые существенно молодят автора публикации. Многие комментаторы обратили внимание, что даже без макияжа Филипп Киркоров смотрится свежим и подтянутым. И вообще не сильно изменился со времен своей молодости.