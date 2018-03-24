Клип на песню Киркорова «Цвет настроения синий» набрал 1 миллион просмотров

Недавно состоялась премьера клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Поп-король похвастался в Instagram, что ролик уже набрал 1 миллион просмотров на YouTube.

«Миллион. Первый пошёл», - прокомментировал это Филипп Киркоров, демонстрируя скриншот, где подчёркивалась приятная для него цифра. Подписчики порадовались за успехи певца. Хотя некоторые из них и отметили, что самым лучшим именно клип на «Цвет настроения синий» не считают, как сообщает «Версия.Инфо».

По их мнению, сюжет можно было сделать и поинтереснее, хотя сама песня очень понравилась. Как заявили отдельные хейтеры, такой успех у клипа только благодаря очень хорошей раскрутке и участию там других артистов. Стоит отметить, что предыдущий ролик Киркорова, на песню «Любовь или обман», на YouTube немного не добрал до 1 миллиона – 963 190 просмотров. Более же удачливым оказался клип 2015 года на хит «Индиго» - 1 329 809.