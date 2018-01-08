"Просто жили": Анна Снаткина не смогла заставить рабочих закончить ремонт в особняке

Актрисе Анне Снаткиной попались весьма недобросовестные рабочие, которых она не сумела заставить выполнить все условленные задачи. Об этом она рассказала в недавнем интервью.

Знаменитость утверждает, что они вместе с супругом Виктором Васильевым желают поселиться в собственном особняке едва ли не с начала совместной жизни. Лишь несколько лет тому назад пара приобрела участок в Подмосковье. Им пришлось самостоятельно подводить к дому необходимые коммуникации. Супруги лелеяли надежду, что смогут въехать в жилье до конца 2017-года, однако строители не спешили выполнять обязательства.

Анна Снаткина отметила, что сотрудники фирмы, по сути, "просто жили" в их доме и эпизодически брались за работу. Заметив их нерасторопность, хозяйка задала жесткий график работы. Несмотря на все усилия, компания подвела перед самым Новым годом. Электросистемы и отопление остались не подключенными, плитка - неустойчивой, а паркетные полы - незавершенными. Наёмный дизайнер-архитектор поспешил улететь на отдых и предоставил рабочих самим себе. Тогда Анна Снаткина решила отказаться от услуг компании. Некоторое время рабочие не желали покидать насиженное место, однако в итоге ушли, оставив наследство из множества строительного мусора.

В обустройстве дома Снаткиной и Васильевой поучаствовала также команда телепередачи "Идеальный ремонт". Эта бригада под руководством Натальи Барбье отремонтировали смежные кухню-гостинную и облагородили приусадебный участок. Снаружи они оборудовали нечто вроде летнего кинотеатра. В настоящее время дом остается незавершенным. Однако семейство иногда выбирается туда на уик-энд. Дочь Вероника с удовольствием проводит время на свежем воздухе.

Виктор Васильев утверждает, что в ходе ремонта они с Анной прекрасно находят компромиссы. К примеру, актриса упрекает мужа за медлительность, а сам он просто "не спешит". Благодаря подобному балансу темпераментов Виктор Васильев уже обзавелся гаражом и личным кабинетом.