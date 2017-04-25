Фанаты заметили разный размер бюста у беременной Хилькевич

Актрисы Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт показали совместный снимок. Знаменитости, находящиеся в положении, готовились к новому выпуску «Ешь Искусство». Однако фанаты оценивали как забавность снимка, так и то, что у Хилькевич груди разного размера, как сообщает VladTime.

Анна Хилькевич поинтересовалась у своих поклонников, нужно ли дальше заниматься данным шоу. Подписчики отметили, что они не против, хотя и просто потому, что им любопытно смотреть на саму актрису, а сюжеты роликов это второстепенное. Однако в целом эмоции были от такого положительные.

Без негатива, тем не менее, всё-таки не обошлось. Некоторые подписчики обнаружили, что у Хилькевич груди разного размера. Они предположили, что это может быть связано с прохождением беременности либо у фото просто такой не очень удачный ракурс.