Наталья Рудова в «компании одиноких девушек» отправилась на «Формулу-1» в Баку

Актриса Наталья Рудова заставила поклонников думать, что она надеется найти свою судьбу среди всемирно известных гонщиков. Девушка отправилась ради этого в Баку.





Наталья Рудова, судя по её фото, живёт такой жизнь, в которой на романтические отношения времени не остаётся вовсе. Даже в социальной сети она публикует снимки, позируя либо вовсе без макияжа, либо с немного подкрашенными глазами и губами. Однако последними фотографиями актриса очень удивила поклонников. Она призналась, что безумно любит скорость и даже отправилась в Баку, чтобы стать зрителем очередного заезда популярных гонщиков «Формулы-1».





На новых фото Наталья уже с шикарным макияжем, или как отметили некоторые поклонницы, со своим лучшим макияжем. Также в комментариях писали люди, которые «пострадали» из-за этого чемпионата. «Все красивые и одинокие девушки туда уехали», - пишет один из пользователей Сети, причислив Рудову к этим «одиноким». Остальные фанаты подхватили волну интереса и теперь тоже считают, что все старания Наталья предприняла, чтобы завоевать чьё-нибудь сердце.