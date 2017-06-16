Анфиса Чехова рассказала, что думает о людях, которые осуждают других в соцсетях

Анфиса Чехова выложила в Instagram фото, на котором отдыхает на Бали, призвав своих подписчиков остановить осуждение полных и раскрепощенных девушек.

40-летняя телеведущая рассказала, что ее часто осуждают за раскрепощенный характер или пышную фигуру. По мнению телезвезды люди обычно склонны к осуждению того, что сами себе не могут позволить. Анфиса говорит о том, что когда человек осуждает, к примеру, полных людей, он в глубине души просто очень боится растолстеть и потерять свою привлекательность. Такие люди чаще всего имеют пониженную самооценку и не уверены в собственной привлекательности. Они всю жизнь ведут борьбу с собой и ненавидят себя за лишние килограммы. Из-за того, что они и сами уже устали от всего этого контроля и от того что не могут позволить себе ту еду, которую едят обычные люди, из-за страха растолстеть, они и рвутся со своими возмущениями, осуждая не похожих на себя.

Подобное происходит в разных сферах нашей жизни. По мнению знаменитости, люди, которых раздражают раскрепощенные личности просто завидуют, потому что не могут быть такими же. Анфиса говорит о том, что такое явление связано с отрицанием собственной сексуальности и глубинным недовольством своей внешность. Именно поэтому, по мнению актрисы, людям стоит прекратить осуждать других и увидеть собственные проблемы, вместо того, чтоб замечать только чужие.