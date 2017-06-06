Холли Берри показалась на публике с обвисшей грудью

Недавно знаменитая голливудская актриса Холли Берри показалась на публике в открытом декольте. Поклонники актрисы не могли не заметить ее обвисшую грудь.

26 апреля актрису заметили возле ресторана Avra в Беверли Хиллз в комбинезоне черного цвета, вырез на котором был настолько откровенным, что открывал вид на ее тело до самого пупка. Впрочем, голливудская актриса, которая является секс-символов для многих зрителей выглядела просто великолепно, однако фанаты все же заметили ее обвисшую грудь.

В этой ситуации стоит учитывать и возраст актрисы. В этом году ей исполнится 52 года, хотя прекрасная внешность все же не дает фанатам сказать, что ей больше 30. Холли воспитывает двоих детей, которые остались жить с ней после пары неудачных браков. Актриса стала широко известна не только в Америке, но и во всем мире и стала секс-символом Голливуда. В свои 51 она уже стала лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус», а также стала первой темнокожей актрисой, которая получила «Оскар» за главную роль.