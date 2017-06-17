Яна Рудковская разочаровала фанатов завтраком в одиночестве

Продюсер Яна Рудковская провела свой традиционный утренний «ритуал» и поделилась с фанатами фотографией своего «скромного» завтрака. Поклонники посочувствовали звезде.





Яна Рудковская всегда радует поклонников своими утренними снимками. На них уже традиционно изображены цветы и какой-нибудь очень аппетитный десерт. Поклонники просили звезду быть немного скромнее, поскольку своими публикациями она выражает неуважение к своим не столь зажиточным поклонникам и сотрудникам. Но Рудковскую мало беспокоит подобное мнение.

На новом снимке к продюсеру за завтраком присоединилось два цветочных «зверя»: два мишки, созданных из настоящих цветов. Кроме них, на столе присутствуют и обычные букеты, чай и красивые десерты. Подписчики страницы Яны Рудковской решили дать ей своеобразный отпор и после похвалы посочувствовали ей, ведь завтрак у неё прошёл в полном одиночестве. Фаны отметили, что женщине следовало бы больше времени уделить семье, а не «цветочной показухе».