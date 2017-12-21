Общительный извращенец помешал Деми Роуз фотографироваться на пляже

Британская модель Деми Роуз участвовала в фотосессии на побережье Мексики, однако съёмкам помешал бесцеремонный эксгибиционист. Такая информация появилась в западных изданиях.

На фотографиях, сделанных папарацци, запечатлен съёмочный процесс и вмешательство отдыхающего. Мужчина средних лет подошел к фотографу и 23-летней девушке, будучи абсолютно голым. Если не считать солнцезащитных очков. Он пожелал посмотреть на красотку вблизи.

Любопытный человек подошел к модели практически вплотную, однако та пыталась продолжить свою работу. Чтобы привлечь к себе внимание, нудист начал обращаться к фотографу Денни Десантосу, который был вынужден отвлечься от своего смартфона. Пришелец, не смущаясь, вел диалог с мастером и попутно рассматривал формы Деми Роуз.

Стоит отметить, что кадры с этой фотосессии на странице знаменитости в Instagram так и не были опубликованы. По тому, что Денни Десантос использовал камеру телефона, а не профессиональный фотоаппарат, можно сделать вывод об аматорском характере съёмок. Вероятно, фотографии делались исключительно ради развлечения или тренировки. Вместо этого мексиканский вояж Деми Роуз отразился в другом, не менее привлекательном, снимке.