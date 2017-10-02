64-летний Александр Серов зарегистрировался в Instagram

Александр Серов, заслуживший бессмертную любовь фанатов за хит «Я люблю тебя до слёз», наконец присоединился к коллегам и завёл официальную страницу в Instagram. Поклонники поддержали такую инициативу своего кумира.

Первый пост на странице певец посвятил краткому заявлению о том, что она действительно официальная. Уже в первые часы существования профиля, собралось достаточное количество просмотров и подписчиков. То есть, несмотря на то, что Instagram считается молодежной социальной сетью, немало оказалось тех, кто обрадовался современному способу следить за творчеством 64-летнего певца. В комментариях к первой публикации они начали писать теплые слова.

Многие приветствовали, другие выражали свой восторг. Удивительно, но в комментариях не разразилось никаких «баталий», как это обычно бывает на страницах у знаменитостей. Возможно, на поведение подписчиков сказалась просьба самого Серова вести себя мирно.

Стоит сказать, что Instagram сейчас считается самой популярной социальной сетью среди звезд. Например, даже старожилы российской эстрады, такие как Алла Пугачева и Стас Михайлов, давно создали свои профили.