«Это твоя дочь?»: 27-летняя Нюша удивила фанатов фото без макияжа

Певица Нюша шокировала поклонников новым снимком без макияжа. Фанаты просто не узнали девушку.





Нюша сейчас находится в США, где вовсю готовится встретить Чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России. В качестве поддержания образа спортивной девушки Нюша поделилась с фанатами снимком, на котором позирует без грамма макияжа и в спортивной одежде.





Такое неожиданное преображение застало фанатов врасплох. Если одни посчитали её «страшненькой», порядком отвыкнув от «девственного» лица артистки, другие стали гадать, кто смотрит на них с экрана. Некоторые подумали, что на фото очень взрослая дочь певицы, а кто-то принял её за обычного подростка. Нюше в самом деле на фото не дашь больше 15 лет, как говорят поклонники. Неизвестно, продолжит ли певица в честь спортивного события экспериментировать с «чистым» образом, но пока не все фанаты воспринимают это решение положительно.