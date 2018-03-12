Лена Миро обсудила задержание Керимова во Франции и месть Кричевского Аэрофлоту

Блогер Лена Миро решила спросить у своих поклонников о том, как они мстили бывшим работодателям. Для того, чтобы перейти к вопросу девушка решила вспомнить о задержании бизнесмена Сулеймана Керимова во Франции, а также экономиста Никиту Кричевского.

Свою публикацию Лена решила начать с рассказа о том, как предприниматель подарил самолёт певице Наталье Ветлицкой. Миро уверена, что подобные презенты не делаются на последние средства. После этого она перешла уже непосредственно к самому предпринимателю. Все перелёты Керимов совершал на частных самолётах, не прибегая к услугам авиакомпаний.

Но в день задержания во Франции бизнесмен решил воспользоваться услугами Аэрофлота. Экономист Никита Крический предположил, что информацию о предпринимателе предоставила сама авиакомпания, чем помогла полиции европейского государства. Стоит отметить, что автор подобной теории перед этим покинул Общественный совет Аэрофлота по неизвестным причинам. Миро считает, что Кричевский сделал это назло бывшим коллегам, пытаясь их очернить.

Лена не забыла рассказать и о том, что любая авиакомпания обязана передавать данные пассажиров тем государствам, куда отправляется самолёт. А Кричевский, по её мнению, просто выбрал удачный повод для мести.