Солистка "Непары" Талышинская мучается диетой после беременности

Певица из поп-группы "Непара" Виктория Талышинская поправилась после родов и сейчас активно пытается восстановить свою сценическую форму. О методах похудения она рассказала во время недавнего интервью.

29 октября 2016 года исполнительница родила дочь Варвару. Во время беременности и декретного отпуска Виктория Талышинская добрала с десяток лишних килограмм, что поразило её саму. Теперь, накануне возвращения к выступлениям, она сидит на строгой диете и усиленно занимается с тренером. В плане питания артистка выбрала себе два метода.

Первый основан на овощном супе с высокой концентрацией сельдерея, капусты, лука, болгарского перца. Он способствует очищению организма. Виктория Талышинская обильно кушает такое блюдо, добавляя овощи, фрукты, рис или постную говядину. Другая диета заставляет певицу целую неделю питаться несоленой гречневой кашей. Улучшить вкус можно лишь небольшим количеством оливкового масла, соевого соуса, куриного бульона или кусочком отварной куриной грудки.

Кроме диет, Виктория Талышинская возвращает былые формы физическими упражнениями. По её словам, спорт дается ей непросто с моральном плане. В качестве наставника она выбрала себе бывшую балерину-солистку из Большого театра. Танцовщица использовала творческие методики и разработала для знаменитости подходящий ей индивидуальный план занятий. Виктория Талышинская добавила, что занятия по такому графику ей даже нравятся. Благодаря принятым мерам, она уже лишилась пяти килограммов. Ещё столько же предстоит сбросить.

Певица сообщила журналистам, что огорчена неожиданной реакцией поклонников на то, как она поправилась. Звезда заявила, что набирать вес после родов - это нормально и естественно для организма. Виктория Талышинская не стала одной из "фей", которые чувствуют обилие сил сразу после роддома и начинают заниматься собой уже на второй день после рождения ребенка. Для неё же лишний вес стал неожиданной проблемой, ведь до этого с килограммами проблем никогда не возникало. Более того, иногда их не хватало.