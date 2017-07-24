Ведущая шоу «Орёл и решка» Жанна Бадоева поделилась своим секретом молодости

Новая публикация знаменитой телеведущей порадовала подписчиков не только необычной фотографией звезды из Калининграда, но и её откровением. Жанна Бадоева рассказала свой метод сохранения молодости.

Известная телеведущая поделилась фото со своей поездки в Калининград. На снимке Жанна Бадоева изображена на фоне местной достопримечательности Калининграда – пирамиды из янтаря. Данное сооружение напомнило звезде её детство и молодость, которые она провела в Литве. Звезда вспомнила о совместных с отцом поездках на море в Палангу, где они после шторма собирали маленькие камушки янтаря. В детстве телеведущая очень любила этот камень и создавала из него большое количество подделок.

Поэтому ведущая шоу «Орёл и решка» была очень рада посидеть в пирамиде из янтаря и чуть не сорвала съёмки программы, как она призналась на своей странице. В конце публикации Жанна Бадоева рассказала о лечебных свойствах камня, которые оздоравливают человека и помогают ему сохранить молодость. Также она поинтересовалась у своих подписчиков о том, какими народными средствами они пользуются для того, чтобы сохранить здоровье и молодость.

В комментариях подписчики стали шутить, что если задержаться в Калининградской пирамиде, то можно стать ребёнком. Они были рады узнать, что звезда приехала в их родной город и отметили, что Жанна Бадоева выглядит великолепно.